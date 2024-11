The following instruments on XETRA do have their first trading 29.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.11.2024Aktien1 US7391972004 Power Assets Holdings Ltd. ADR2 US3981823038 American Healthcare REIT Inc.3 CA44053J4090 Horizon Petroleum Ltd.4 US23306J3095 DBV technologies S.A. ADRAnleihen/ETF/Fonds1 XS2950696869 Fingrid Oyj2 XS1989380503 Netflix Inc.3 IT0005624447 Italien, Republik4 ES0265936064 ABANCA Corporación Bancaria S.A.5 US038169AA62 Applied Digital Corp.6 US05464CAB72 Axon Enterprise Inc.7 US09857LAN82 Booking Holdings Inc.8 US252131AK39 DexCom Inc.9 US55024UAD19 Lumentum Holdings Inc.10 DE000NLB4795 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 DE000NLB4787 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 DE000NLB4779 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-13 DE000NLB4761 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-14 DE000NLB4753 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 DE000NLB4746 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-16 FR001400M9F9 Schneider Electric SE17 FR001400R1R6 Schneider Electric SE18 US81141RAG56 Sea Ltd.19 US81141RAF73 Sea Ltd.20 US833445AC37 Snowflake Inc.21 US83406FAC68 SoFi Technologies Inc.22 US91879QAN97 Vail Resorts Inc.23 DE000HLB45B8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 IE000JLXYKJ8 iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF25 LU0178431259 Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A26 LU0165915215 Allianz Euro Bond - A27 AT0000700786 ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)28 AT0000724257 ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE R01 (A)29 AT0000724224 ERSTE BOND EURO CORPORATE R01 (T)30 AT0000724216 ERSTE BOND EURO CORPORATE (A)31 LU0816909443 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B32 LU0816909369 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A233 DE000A0RLE89 HAL Sustainable Euro IG Corporate Bonds IA34 FR0010134437 R-co Conviction Credit Euro - D