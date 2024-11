ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 236 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Abverkaufsquote der Händlerbestände des neuen iPhone habe im wichtigen Monat Oktober enttäuscht, schrieb Analyst David Vogt in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sollte das Geschäft nach Thanksgiving nicht noch deutlich anziehen, dürfte der Absatzkonsens für das Dezember-Quartal um fünf Prozent zu hoch liegen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2024 / 16:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0378331005