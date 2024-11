Berlin - Im Oktober 2024 waren nach vorläufigen Berechnungen rund 46,1 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Damit blieb die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert (-3.000 Personen; 0,0 Prozent), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Zuvor war die Erwerbstätigkeit in den Monaten August und September 2024 gegenüber dem Vormonat um 24.000 beziehungsweise 18.000 Personen zurückgegangen.Nicht saisonbereinigt nahm laut Destatis die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober 2024 gegenüber September 2024 um 103.000 Personen (+0,2 Prozent) zu. Dieser saisonal übliche Anstieg gegenüber dem Vormonat lag unter dem Oktober-Durchschnitt der Jahre 2022 und 2023 (+130.000 Personen).Gegenüber Oktober 2023 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober 2024 um 0,1 Prozent (+36.000 Personen), so das Statistische Bundesamt. Während die Beschäftigung im Januar 2024 noch um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen war, verringerte sich dieser Anstieg im Jahresverlauf und lag im September und Oktober nur noch bei +0,1 Prozent.Im Oktober 2024 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,46 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 57.000 Personen oder 4,1 Prozent mehr als im Oktober 2023. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,3 Prozent (Oktober 2023: 3,2 Prozent).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl dem Bundesamt zufolge im Oktober 2024 bei 1,51 Millionen Personen und damit um 10.000 Personen niedriger als im Vormonat September 2024 (-0,7 Prozent). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 3,4 Prozent.