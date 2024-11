Der DAX hat gestern auch ohne Unterstützung der Wall Street die Rückkehr über 19.400 Punkte geschafft. Heute deutet sich zum Start zunächst wenig Bewegung an. Die Börsen in Asien liefern mal wieder gemischte Vorgaben. Die US-Börsen schließen am Black Friday bereits um 19:00 Uhr deutscher Zeit, während Inflationsdaten aus der EU heute mit 2,9 % erwartet werden. Atos profitiert durch Hoffnung auf eine Übernahme der Advanced-Computing-Sparte, bleibt jedoch hochspekulativ. Airbus löst Triebwerksprobleme ...

