Zürich - An den Devisenmärkten bewegen sich die Kurse zum Wochenschluss nur moderat. Dabei ist tendenziell eine leichte Kursschwäche beim US-Dollar auszumachen. So wird er zum Franken aktuell zu 0,8813 gehandelt nach 0,8830 am Vorabend. Das Euro/Dollar-Paar notiert mit 1,0572 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,0557. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar mit 0,9317 mehr oder weniger auf der Stelle. Der Datenkalender ist zum Wochenschluss gut gefüllt. ...

