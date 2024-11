Die Nestle-Aktie zeigt sich aktuell in einer herausfordernden Position an der Schweizer Börse SIX. Mit einem aktuellen Kurs von 76,38 CHF bewegt sich das Papier des Lebensmittelkonzerns gefährlich nahe am 52-Wochen-Tief von 75,16 CHF, das erst kürzlich markiert wurde. Diese Entwicklung steht in starkem Kontrast zum Jahreshoch von 100,70 CHF, das Anfang 2024 erreicht wurde - ein Rückgang von mehr als 24 Prozent, der Anleger zunehmend beunruhigt.

Analysten bleiben verhalten optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Marktexperten mittelfristig Potenzial für eine Erholung. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 89,89 CHF liegt die Erwartungshaltung deutlich über dem gegenwärtigen Niveau. Auch die prognostizierte Dividendenerhöhung von 3,00 auf 3,02 CHF für das kommende Jahr könnte als stabilisierender Faktor wirken. Die Gewinnprognose für 2024 liegt bei 4,61 CHF je Aktie, was auf eine grundsätzlich solide Geschäftsentwicklung hindeutet.

