WICHTIGE ECKDATEN ZUR ENTWICKLUNG

Wir konnten acht Jahre in Folge ein nachhaltiges Abonnentenwachstum verbuchen, obwohl schwierige Marktbedingungen und Personalmangel unsere Performance im ersten Halbjahr schwächten. Unsere Wachstumsraten konnten wir in der zweiten Jahreshälfte weiter ausbauen und gehen mit zunehmender Dynamik in das neue Geschäftsjahr. Die sonstigen Umsätze in den Bereichen Nexus und Events waren den Marktbedingungen entsprechend volatil. Die Schwäche im Junior-Bergbausektor hat sich in diesem Jahr erheblich auf diese Umsatzsparten ausgewirkt; in der zweiten Jahreshälfte 2025 ist allerdings mit einem zyklischen Aufschwung zu rechnen, von dem die Bereiche Nexus und Events entsprechend profitieren sollten. Durch den Fokus auf Umsätze im höherwertigen Bereich wurden mehrere etablierte Produkte im Geschäftsjahr 2024 eingestellt. 1,2 Mio. $ wurden für die Schließung eines Joint Ventures, eines Printprodukts und eines Live-Events abgeschrieben. Die EBITDA-Performance entsprach der Prognose vom März 2024, und wir haben unser Investitionsprogramm fortgesetzt.

Unsere neuen Investitionsbereiche in diesem Jahr, der Bereich Data & Intelligence sowie Optimierungen der Content-Plattform, mit einer entsprechenden Erweiterung des Senior-Managements, beliefen sich auf jeweils 1,0 Mio. $ bzw. 0,3 Mio. $. Aspermont hält eine Beteiligung von 5 % auf nicht verwässernder Basis an einem Bergbauunternehmens mit einer bekannten Ressource, das im Jahr 2025 einen Börsengang (IPO) plant. Der Wert dieser Beteiligung wird mit dem Listing an der Börse ASX ausgewiesen.

Managing Director präsentiert Ausblick auf Geschäftsjahr 2025

Erstmals in der Firmengeschichte von Aspermont trugen die Abonnements mehr als 50 % zum Gesamtumsatz bei; die Nettobindungsrate unserer Abonnenten liegt bei annähernd 100 %.

Mit starken Marken, einem hochkarätigen Führungsteam und unserer anerkannten Führungsposition bei B2B-Medien im Bergbausektor ist unser Unternehmen insgesamt für eine Phase des nachhaltigen Wachstums bestens gerüstet.

Die Steigerung der Aspermont-Abonnentenrate in 33 aufeinanderfolgenden Quartalen bildet die Grundlage.

Nach zwei Jahren, in denen wir in neues Personal investiert haben, um den Bereich Daten und Intelligenz zu stärken, befindet sich Aspermont nun an einem Wendepunkt. Mit der Markteinführung einer Reihe neuer Datenprodukte werden sich das Wachstum durch jährlich wiederkehrende Umsätze (Annual Recurring Growth) und der durchschnittliche Umsatz pro Einheit schrittweise in eine positive Richtung entwickeln.

Wir haben die Anleger am Ende des ersten Halbjahres darüber informiert, dass wir wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt sind, wobei wir unsere Investitionen mit unseren Barreserven in Einklang gebracht haben, um die Qualität der Einnahmen zu verbessern.

Die nächsten Jahre dürften eine spannende Zeit für Aspermont und unsere Aktionäre werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Alex Kent

Managing Director

Aspermont Limited

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 208 187 2330

David Straface, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister für die globale Rohstoffindustrie. Aspermont hat ein kommerzielles XaaS-Modell für B2B-Medien erstellt, das hochwertige Inhalte an ein wachsendes globales Publikum vertreibt. Dieses vielseitige Modell kann skaliert werden, um neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen zu bedienen. Die zunehmende Zahl an (bezahlten) Nutzern hat Aspermont eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun entwickelt.

Aspermont notiert an der ASX und an der Börse Frankfurt. Es notiert außerdem am Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage: www.aspermont.com

