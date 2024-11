Nach Kursgewinnen von 1,1% am Mittwoch hat die RWE-Aktie gestern weitere 2,3% auf 31,85 EUR zugelegt. Rückblick: Die Aktie des Energieversorgers RWE war in den vergangenen Monaten mehrfach an die langfristige 200-Tage-Linie herangelaufen und dort immer wieder auf einen Widerstand getroffen. Zuletzt hatten die Kurse zur Monatsmitte einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...