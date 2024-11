Es gibt spannende Neuigkeiten zu BYD und dem geplanten Werk in Mexiko. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum erklärte am Donnerstag, der Regierung liege kein konkretes Angebot des chinesischen Elektroauto-Herstellers vor. Grund für den schleppenden Fortschritt könnte auch der Ausgang der US-Wahl sein. Erneut gibt es Parallelen zu Tesla.Die Pläne des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers BYD für ein Werk in Mexiko liegen weiterhin auf Eis. Sheinbaum erklärte am Donnerstag, angesprochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...