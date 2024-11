In seinem wöchentlichen Update für pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten Photovoltaik-Industrie. von pv magazine Global Die FOB-Preise für Mono-Perc-Wafer in China blieben in dieser Woche stabil, wobei die Preise für Mono-Perc-Wafer M10 und G12 bei 0,138 beziehungsweise 0,196 US-Dollar pro Stück lagen. Auch die FOB China-Preise für n-Typ M10- und G12-Wafer blieben im Wochenvergleich unverändert bei 0,132 respektive 0,178 US-Dollar pro Stück. Die Produktion von M10-Wafern erfolgt Berichten zufolge auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...