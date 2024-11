FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.11.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 175 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CRANSWICK PRICE TARGET TO 5400 (5674) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1430 (1470) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1500 (1650) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 290 (330) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 185 (120) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES MOONPIG PRICE TARGET TO 330 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES JD SPORTS FASHION WITH 'BUY' - PRICE TARGET 135 PENCE - BERENBERG STARTS AG BARR WITH 'BUY' - PRICE TARGET 800 PENCE - BERENBERG STARTS FEVERTREE DRINKS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 700 PENCE - BERENBERG STARTS HILTON FOOD WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1090 PENCE - BERENBERG STARTS KINGFISHER WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 273 PENCE - BERENBERG STARTS MARKS & SPENCER WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 410 PENCE - BERENBERG STARTS NEXT PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 12600 PENCE - BERENBERG STARTS NICHOLS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1630 PENCE - BERENBERG STARTS PREMIER FOODS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 240 PENCE - BERENBERG STARTS VICTORIAN PLUMBING WITH 'BUY' - PRICE TARGET 140 PENCE - BOFA CUTS BAE SYSTEMS TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 1240 (1375) PENCE - BOFA CUTS QINETIQ TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 405 (470) PENCE - BOFA CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 750 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA CUTS SPIRAX PRICE TARGET TO 8000 (9800) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES IMI PLC TO 'BUY' - PRICE TARGET 2000 (1875) PENCE - BOFA RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3150 (3100) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2590 (2440) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 10600 (10000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2850 (2500) PENCE - JPMORGAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 940 (960) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1272 (1570) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES LOTTOMATICA, EVOKE AND OPAP ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 3050 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 3050 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERCONTI HOTELS PRICE TARGET TO 7800 (6600) P - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4400 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN REMOVED COMPASS GROUP FROM 'ANALYST FOCUS LIST' AFTER 'SOLID RUN' - JPMORGAN STARTS SMURFIT WESTROCK WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 5500 PENCE - RBC CUTS BROOKS MACDONALD PRICE TARGET TO 1900 (2150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS RATHBONES PRICE TARGET TO 1800 (1950) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 540 (520) P - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 160 (155) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 850 (725) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11500 (10100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 340 (270) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob