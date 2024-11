Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 29.11.2024

Kursziel: 6,00 Euro

Kursziel auf Sicht 12 Monaten

von:

Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kauf

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 11,00 auf EUR 6,00.

Zusammenfassung:

Enapter hat ihre Umsatzguidance für 2024 von EUR34 Mio. auf EUR22 Mio. bis EUR24 Mio. gesenkt. Die Gründe dafür sind Verzögerungen in der Produktion von Nexus-Elektrolyseuren und Verschiebungen von Kundenprojekten. Trotz der kräftigen Senkung der Umsatzguidance hält Enapter an ihrer EBITDA-Guidance (EUR-7 Mio. - EUR-8 Mio.) fest. Wir erklären dies mit einer höheren Bruttomarge und Kostendisziplin. Nach der Umsatzwarnung senken wir unsere Prognosen auch für die Folgejahre deutlich. Zwar sichert der gegenwärtige Auftragsbestand von ca. EUR50 Mio. für 2025 ein kräftiges Wachstum (FBe: +136% y/y). Insgesamt geht der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft aber wesentlich langsamer voran als gedacht. Hinzukommen geopolitische Herausforderungen und schwaches Wachstum in Europa. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR6,00 (bisher: EUR11,00). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 11.00 to EUR 6.00.

Abstract:

Enapter has lowered 2024 sales guidance from EUR34m to between EUR22m and EUR24m. The reasons for this are delays in the production of Nexus electrolysers and postponements of customer projects. Despite the significant reduction in sales guidance, Enapter is maintaining its EBITDA guidance (EUR-7m - EUR-8m). We attribute this to a higher gross margin and cost discipline. Following the 2024 sales warning, we have significantly lowered our forecasts for subsequent years. The current order backlog of some EUR50m ensures strong growth for 2025 (FBe: +136% y/y). Overall, however, the ramp-up of the hydrogen economy is progressing much more slowly than anticipated. Geopolitical challenges and weak growth in Europe are further stress factors. An updated DCF model yields a new price target of EUR6.00 (previously: EUR11.00). We confirm our Buy recommendation.

