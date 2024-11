DJ MTU erwartet 2025 Wachstum in allen Bereichen - Dividende steigt

DOW JONES--Der Triebwerkhersteller MTU rechnet kommendes Jahr dank besserer Geschäfte in allen Bereichen mit einem Umsatzwachstum und steigendem Ergebnis. Der Umsatz soll 2025 zwischen 8,3 Milliarden und 8,5 Milliarden Euro liegen, wie der DAX-Konzern anlässlich seines Strategieupdates mitteilte. Das bereinigte EBIT dürfte im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich zunehmen. Der bereinigte Gewinn nach Steuern und das bereinigte EBIT dürften gleichermaßen steigen.

Beim Free Cashflow geht MTU für 2025 von einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag aus. "Der Free Cashflow wird wie geplant auch im nächsten Jahr vom Getriebefan-Flottenmanagementplan belastet", sagte CFO Peter Kameritsch laut Mitteilung.

MTU will der Hauptversammlung Anfang Mai eine Dividende in Höhe von 2,20 Euro je Aktie für 2024 vorschlagen, ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Damit ist der Dividendenvorschlag erneut eine Abwägung zwischen den finanziellen Belastungen durch den Getriebefan-Flottenmanagementplan und den starken Wachstumsperspektiven der MTU", so das Unternehmen.

