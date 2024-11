Berlin - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai tritt zurück. In einer 46 Sekunden langen Erklärung teilte er am Freitag vor Journalisten mit, dass er "unwissentlich falsch über ein internes Dokument informiert" habe. Dafür entschuldige er sich.Er habe jedoch angeblich "keine Kenntnis" von diesem Dokument gehabt, weder von der Erstellung noch von der inhaltlichen Ausrichtung, so Djir-Sarai. Mit dem Rücktritt wolle er Schaden von seiner Glaubwürdigkeit und der der FDP abwenden.Es geht dabei um ein Strategiepaper der FDP-Bundesgeschäftsstelle, das die FDP am Donnerstag schließlich selbst veröffentlicht wurde. Es wurde demnach vom Bundesgeschäftsführer Carsten Reymann zum ersten Mal am 24. Oktober erstellt und verwendet unter anderem Begriffe die "offene Feldschlacht" und "D-Day". Djir-Sarai hatte allerdings später bestritten, dass der Begriff "D-Day" benutzt worden sei. "Das ist falsch und das, was medial unterstellt wird, ist eine Frechheit", sagte Djir-Sarai in einem Interview mit dem Nachrichtensender n-tv.