Mit dem Geld will das norwegische Start-up seine Entwicklungsplattform für Photovoltaik-Anlagen um eine Bewertungsfunktion für Batteriespeicher erweitern. Für die Expansion in noch mehr Länder will Glint Solar innerhalb von zwölf Monaten seine Mitarbeiterzahl verdoppeln. Das norwegische Software-Start-up Glint Solar hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde, die es kürzlich erfolgreich abschließen konnte, insgesamt acht Millionen US-Dollar - knapp 7,6 Millionen Euro - von Investoren einsammeln können. Die Runde sei von Smedvig Ventures angeführt worden. Zudem hätten sich auch die Investoren Momentum, ...

