Anfang des Monats hat sich der Energieriese BP dazu durchgerungen, das Ubadari-Gasfeld in Indonesien zu erschließen. Ein Konsortium, an dem die Briten 40 Prozent halten, wird dafür satte sieben Milliarden Dollar investieren. Zusätzlich soll eine Anlage zur Kohlenstoffabscheidung errichtet werden. Nun wurden bereits die ersten Aufträge vergeben. BP ist Betreiber des Tangguh Production Sharing Contract (PSC) und hält aktuell 40,22 Prozent. Mit an Bord sind auch noch MI Berau (16,3 Prozent), CNOOC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...