Die Gemeinde Offenbach an der Queich in Rheinland-Pfalz hat ein Kaltes Nahwärmenetz in Betrieb genommen. Das Rathaus und umliegende kommunale Gebäude werden künftig mit klimafreundlicher Wärme aus einem Grundwasserbrunnen, PVT-Anlagen und einem Erdsondenfeld versorgt. "Den Großteil unserer Wärme - über 80 Prozent - erzeugen wir immer noch aus fossilen Energieträgern. Um unsere Klimaneutralitätsziele zu erreichen, müssen wir also noch einen langen Weg gehen. Dafür gilt es, die Wärmeeffizienz unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...