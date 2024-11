München (ots) -DieTelekom baut ihr Lizenzrechte Portfolio für Teamsport und deutscheNationalmannschaften aus. Im Jahr 2025 werden noch mehr Top-Turniere live beiMagentaTV und MagentaSport zu sehen sein. Die Telekom hat sich mit demDeutschen Hockey Bund (DHB) auf eine umfangreiche Zusammenarbeit bis 2026geeinigt. Die Vereinbarung umfasst alle Spiele der deutschen Herren und DamenNationalteams in der ProLeague sowie die Heim-EM 2025 der Frauen und Männer inMönchengladbach und die Hallen-Hockey EM 2026 der Herren in Heidelberg.DiePro League startet bereits am Samstag mit dem Klassiker bei den HerrenNiederlande gegen Deutschland in Amsterdam. Die deutschen Herren spielen dannbinnen einer Woche je zweimal gegen die Niederlande und Belgien. MagentaSportund MagentaTV werden diese Spiele und alle weiteren der insgesamt 32 deutschenSpiele (je 16 Männer und 16 Frauen) der FIH Pro League kostenlos für alleübertragen, kommentiert von Basti Schwele. Geplanter Sendestart ist um 14.30Uhr. Adrian von der Groeben wird ebenfalls Hockey-Spiele als Kommentator fürMagentaSport begleiten.ArnimButzen, TV-Chef der Telekom:"Wir freuen uns über die Kooperation mit dem Deutschen Hockey Bund underweitern damit gezielt unser Livesport-Angebot. Bereits in der Vergangenheithaben wir unter anderem mit der preisgekrönten Berichterstattung der BasketballWM 2023 und der Übertragung aller Spiele zur UEFA Euro 2024 bewiesen, dass wirmit innovativer Sportberichterstattung unsere Kunden und die Sportfans inDeutschland begeistern. Ganz besonders freut uns, dass wir mit der Heim HockeyEM in Mönchengladbach diese Erfolgsgeschichte als Deutschlands Plattform fürTeamsport fortschreiben können. Von April bis September zeigen wir sechsEuropa- oder Weltmeisterschaften mit den deutschen Herren und FrauenNationalteams live bei MagentaTV."JulienKeibel, Kaufmännischer Vorstand des DHB: "Wir freuen uns sehr, mit MagentaSport einenstarken Partner für die Übertragung unserer Hockey-Events in Deutschlandgewonnen zu haben. Im Rahmen der verfolgten Eventstrategie des DHB ist dieserSchritt die logische Konsequenz. Die anstehenden Turniere in Deutschland, 2025FIH Pro League in Berlin und Eurohockey Championships auf dem Feld inMönchengladbach sowie 2026 Eurohockey Indoor Championships 2026 in Heidelberg,werden dank der Partnerschaft einer noch breiteren Öffentlichkeit kostenfreizugänglich sein. Das ist ein starkes Signal für den Deutschen Hockeysport beider weiteren Popularisierung unseres Sports. MagentaTV ist als innovativerPartner bei der Übertragung der wichtigsten Turniere der bestenSpitzensportarten Deutschlands bekannt und wird den Hockey-Fans ein attraktivesPaket aus emotionalem Live-Erlebnis und tiefgreifenden Analysen bieten."FIHPro League mit den besten Nationalteams der WeltDenAuftakt zum neuen Hockey-Angebot bildet das FIH Pro League-Turnier 2024/25 mitden besten Hockey-Nationen der Welt bei den Männern und Frauen. Deutschland,Niederlande, Argentinien, Indien, Australien, Belgien, England, Spanien, China(nur Frauen) und Irland (nur Männer) ermitteln in 11 Turnieren - darunter auchin Berlin - den Sieger der FIH Hockey Pro League Trophy. Das Ranking fließtauch in die Qualifikation für die Hockey WM 2026 ein.Diedeutschen Frauen spielen ab dem 10. Dezember zum Auftakt gegen dieGastgeberinnen aus Argentinien. Bis zum 14. Dezember folgen dann zwei Spielegegen die Niederländerinnen und eine weitere Partie gegen Argentinien. Vom21. bis 29. Juni 2025 wird die FIH Pro League für Männer und Frauen inBerlin ausgetragen. Die deutschen Teams absoliveren dann 12 Spiele in achtTagen. Alles live bei MagentaTV und MagentaSport.HeimEM in Mönchengladbach im August 2025DasTurnier in Berlin ist zugleich der Auftakt in einen spannenden Hockey-Sommer. AlsHöhepunkt des Hoceky Jahres findet vom 08. bis zum 17. August 2025 die Heim EM der Frauen und Männer inMönchengladbach statt. MagentaSport wird alle deutschen Spiele sowie dieHalbfinals und Finalspiele vor Ort begleiten und eine umfangreicheBerichterstattung kostenlos für alle Fans auf den Plattformen MagentaTV undMagentaSport anbieten.HallenHockey EM ebenfalls in Deutschland im Januar 2026Erweitertwird das Angebot ebenso um die Spiele der Hallen EM 2026. Diese findet vom 08.bis zum 11. Januar 2026 in Heidelberg statt und wird ebenfalls kostenfrei füralle bei MagentaTV und MagentaSport übertragen.MagentaTVwird zur Heimat der deutschen NationalteamsMitder Erweiterung um die Hockey Rechte untermauert MagentaTV seine Position alsHeimat für hochkarätigen Teamsport in Deutschland. Im Jahr 2025 werden nur aufden Telekom Plattformen MagentaTV und MagentaSport die wichtigsten Turniere derdeutschen Nationalteams im Basketball, Eishockey und im Hockey zu sehen sein.ImApril können die Fans bei den Telekom Angeboten die Eishockey WM der Frauenverfolgen. Gefolgt von der Eishockey WM der Herren im Mai. Im Juni folgt dieBasketball EM der Frauen, im August die Hockey EM der Herren und Frauen sowiedann anschließend vom 27.08. bis 14. September die Basketball EM der Herren mitden Weltmeister Dennis Schröder und Franz Wagner.Dasist MagentaSportMagentaSportbietet bis zum Jahreswechsel über so viel Live-Stunden wie noch nie - ab jetztauch noch zu einem Top-Angebot. Für Neukunden ist MagentaSport im Jahresabo inden ersten 6 Monaten kostenlos. Das Aktionsangebot mit dem attraktivenPreisvorteil ist aktuell im Rahmen des Aktionszeitraumes bis zum 19. Dezember2024 buchbar. Ein Jahr MagentaSport zum halben Preis! Mehr Informationen gibt'shier: https://www.magentasport.de