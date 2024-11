Trotz Fachkräftemangel sind mehr als die Hälfte der 3,13 Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland nicht in den Arbeitsmarkt integriert. Dabei können und wollen sie es nicht nur, sie werden auch dringend gebraucht.Das Inklusionsbarometer Arbeit von der Aktion Mensch hat aktuelle Zahlen zu Beschäftigten mit Schwerbehinderung vorgelegt. Diese belegen laut dem Handelsblatt, dass über die Hälfte der insgesamt 3,13 Millionen Menschen mit Behinderung im erwerbsfähigen Alter in Deutschland nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind. Und das obwohl aktuell mehr als 1,3 Millionen Stellen ...

