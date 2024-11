Die Airbus-Aktie setzt ihren Aufschwung der vergangenen Tage auch am Freitag noch fort. Erneut gehört der Flugzeugbauer zu den besten Werten in DAX und EuroStoxx 50. Nun wurde auch eine wichtige Widerstandszone überwunden. Wird das auch auf Schlusskurs-Basis bestätigt, winken nachfolgend charttechnisch betrachtet weitere Kurssteigerungen. Airbus will im laufenden Jahr insgesamt 770 Passagier-Jets an seine Kunden übergeben. Doch Lieferengpässe bei Zulieferern wie Triebwerksbauern bringen das bereits ...

