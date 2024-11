NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Handelspause vom Vortag wegen Thanksgiving dürften die US-Aktienmärkte am Freitag mit moderaten Gewinnen eröffnen. Allerdings schließen die Börsen wegen des langen Erntedank-Wochenendes in den USA bereits drei Stunden früher, also um 19 Uhr MEZ.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 44.819 Punkte. Damit deutet sich für das weltweit bekannteste Kursbarometer ein Wochengewinn von rund 1,2 Prozent an. Für den Monat November sieht die Dow-Bilanz mit einem Plus von mehr als sieben Prozent eindrucksvoll aus.

Der Nasdaq 100 wird am Freitag von IG mit 0,1 Prozent im Plus erwartet bei 20.770 Punkten. Daraus resultiert eine neutrale Wochenbilanz sowie ein Anstieg im Monat November von rund viereinhalb Prozent.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Applied Therapeutics für Aufsehen sorgen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat einen Zulassungsantrag des Biotech-Unternehmens für ein neues Medikament zur Behandlung der Stoffwechselstörung Galaktosämie abgelehnt. Die Papiere von brachen im vorbörslichen Handel um knapp 75 Prozent ein.

Die Titel des Bitcoin-Investors Microstrategy gewannen vorbörslich 4,1 Prozent. Grund dafür ist, dass der Bitcoin am Freitag einen neuen Anlauf auf die Rekordmarke von 100.000 US-Dollar gestartet hat. Kurz vor dem Wochenende stieg der Kurs bis auf 97.500 Dollar. Zuletzt hatte die älteste und bekannteste Kryptowährung vor einer Woche ein Rekordhoch bei 99.800 Dollar erreicht./edh/men

US5949724083, US2605661048, US6311011026, US03828A1016