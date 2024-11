EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

29.11.2024

Viromed Medical AG wird ActivCell Group AG nicht erwerben und fokussiert stattdessen andere strategische Option mit größerem Mehrwert Pinneberg, 29. November 2024 - Die Viromed Medical AG (Ticker: VMED ; ISIN: DE000A3MQR65; "Viromed"; die "Gesellschaft") hat die Verhandlungen über den geplanten Erwerb sämtlicher Aktien der ActivCell Group AG, Schweiz, beendet und wird diese Möglichkeit nicht weiterverfolgen. Ursprünglich hatte die Viromed am 17. September angekündigt, die 100%ige Mehrheit an der ActivCell Group AG übernehmen zu wollen. Der Kaufpreis hierfür sollte im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich liegen und ausschließlich durch die Gewährung neuer Aktien der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gezahlt werden. Im Rahmen der weiteren Verhandlungen ist der Vorstand der Viromed zu der Auffassung gelangt, dass der Mehrwert der angedachten Transaktion im Verhältnis zum geforderten Kaufpreis nicht den Erwartungen der Gesellschaft entspricht. Die Verhandlungen werden daher nicht weiter fortgeführt. Die Viromed Medical AG verfügt mit dem eigenen Gerät ViroCAP bereits über das mit Abstand modernste und innovativste Modell in diesem Bereich, mit dem die Gesellschaft auch schon große Fortschritte im Zulassungsverfahren der MDR 2a gemacht hat, und konzentriert sich nun darauf, dieses breit in den Markt zu bringen. Kontakt Viromed Medical AG Uwe Perbandt

Vorstand

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de



