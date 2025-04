EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag

Viromed Medical AG: Exklusive Vertriebspartnerschaft mit AMAMUS Vet für das Kaltplasma-Medizinprodukt ViroCAP® VET zum Einsatz in der Tiermedizin Pinneberg, 10. April 2025 - Die Viromed Medical AG ("Viromed", Ticker: VMED ; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie für Anwendungen in den Bereichen Wundheilung, Intensivmedizin und Raumluftentkeimung, und die Lang Life Sciences GmbH mit ihrer Marke und Tiermedizinplattform AMAMUS Vet haben einen exklusiven Vertrag zur Vermarktung von Viromeds Kaltplasma-Medizinprodukt ViroCAP® für die Anwendung in der Veterinärmedizin in Deutschland, Österreich und der Schweiz vereinbart. Lang Life Sciences erhält die exklusiven Rechte zum Vertrieb von ViroCAP® VET für die tiermedizinische Behandlung von Hautinfektionen, Ekzemen, allergischen Hautreaktionen, Bisswunden und weiteren Hauterkrankungen bei Tieren. Das Unternehmen wird ViroCAP®-Geräte in einem Mindestvolumen von 1000 Stück in den ersten 12 Monaten erwerben und unter der Dachmarke AMAMUS Vet in der DACH-Region vermarkten und vertreiben. Die Belieferung beginnt ab Ende August. Ab diesem Zeitpunkt wird AMAMUS Vet im Kaltplasma-Segment ausschließlich ViroCAP® VET vertreiben. "Unser Ziel ist es, durch den Einsatz innovativer Produkte die Verwendung von Antibiotika in der Tiermedizin zu reduzieren und möglichst schmerzfreie Therapien für Tiere zu ermöglichen", sagt Jan Lang, Gründer und Geschäftsführer der Lang Life Sciences GmbH. "Bereits seit 2018 setzen wir deshalb auf den Einsatz der Kaltplasma-Technologie, denn sie besitzt die Eigenschaft eines digitalen Antibiotikums und kann auch viralen Infektionen vorbeugen und entgegenwirken. Viromeds ViroCAP® weist in wissenschaftlichen Studien ein überlegenes Profil in der wirksamen, schmerzfreien und insbesondere kontaktlosen Behandlung von dermatologischen Erkrankungen auf. Wir freuen uns sehr, unser Portfolio mit dieser Innovation erweitern zu können, die das Potenzial hat, jährlich Millionen von Antibiotika-Dosen in der Tiermedizin zu vermeiden." "Die Partnerschaft mit Lang Life Sciences markiert für Viromed den Eintritt in die Tiermedizin - einem wichtigen und wachsenden Markt mit rund 10.000 Tierarztpraxen und Tierkliniken allein in Deutschland. Die langjähre Erfahrung, hohe Kompetenz und besondere Leidenschaft für das Tierwohl haben uns bei Jan Lang und seinem Team sehr beeindruckt", sagt Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG. "Durch den Zusammenschluss zweier Pioniere in der Entwicklung und Anwendung der Kaltplasma-Medizin ermöglichen wir es, ViroCAP® über ein starkes Vertriebsnetz im Veterinärbereich zu etablieren und eine besonders wirksame und tierfreundliche Behandlungsoption zur Verfügung zu stellen. Zudem öffnet uns die Partnerschaft mit AMAMUS Vet Möglichkeiten für die Zukunft, in den riesigen tiermedizinischen Markt in den USA einzutreten." Über ViroCAP® ViroCAP® ist ein mobiles Medizingerät zur Behandlung von Hauterkrankungen mithilfe von kaltem atmosphärischem Plasma (KAP). Eine Zertifizierung von ViroCAP® als Medizinprodukt wird noch im Jahr 2025 erwartet. ViroCAP® inaktiviert Viren, Bakterien, multiresistente Erreger sowie Pilze und damit die Ursache vieler Hauterkrankungen. Gleichzeitig stimuliert das Kaltplasma zellbiologische Mechanismen und aktiviert dadurch Zellteilung, Durchblutung und Zellstoffwechsel. Über die Kaltplasma-Technologie Kaltes atmosphärisches Plasma ist eine innovative physikalische, komplett schmerzfreie Behandlungsmethode, die Viren und Bakterien in den Atemwegen in 30 bis 90 Sekunden zerstört. Vor allem bei MRSA-Bakterien, die gegen Antibiotika resistent sind, ist Kaltplasma die neue Innovation, da es diese abtötet. Antibiotika brauchen mehrere Stunden bis Tage, um an den Infektionsherd zu kommen, und verlieren aufgrund des steigenden Problems multiresistenter Keime zunehmend an Wirksamkeit. Der Einsatz von Kaltplasma hat damit das Potenzial, Infektionen zu reduzieren, Heilungsprozesse zu beschleunigen und den Einsatz von Antibiotika zu verringern. Über die Viromed Medical AG Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. Über AMAMUS Vet und die Lang LifeScience GmbH Die Lang LifeScience GmbH mit Sitz in Baden-Baden vermarktet innovative und hochwirksame medizinische Produkte für den Human- und Veterinärbereich - viele davon unter den Marken ihrer Partnerunternehmen. 2018 entstand auf Basis der coldPlasma-Technologie die Eigenmarke AMAMUS Vet coldPlasma. AMAMUS Vet kombiniert Keimreduktion mit regenerativen Effekten, indem es die Zellteilung stimuliert und die Haut bei der Wiederherstellung eines gesunden Milieus unterstützt. Ein zentrales Ziel ist es, den Einsatz von Antibiotika nachhaltig zu reduzieren. Als agiles, gut vernetztes Team arbeitet Lang LifeScience eng mit führenden Herstellern und Wissenschaftlern zusammen. Zusätzlich betreibt das Unternehmen das coldPlasma-Zentrum, das Fachwissen und Schulungen zur Anwendung in der Veterinärmedizin bietet. Kontakt Viromed Medical AG

Uwe Perbandt

Vorstand

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de Medienanfragen MC Services AG

Anne Hennecke / Dr. Kai Schmitz

E-Mail: Viromed.news@mc-services.eu

Tel.: 0211-529252-104



