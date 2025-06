EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Studie/Sonstiges

Viromed Medical AG: Kaltplasma-Technologie zeigt Potenzial zur signifikanten Reduktion von Todesfällen bei beatmten Patienten



23.06.2025

Viromed Medical AG: Kaltplasma-Technologie zeigt Potenzial zur signifikanten Reduktion von Todesfällen bei beatmeten Patienten Pinneberg, 23. Juni 2025 - Die Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, ist von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) über weitere Details der präklinischen Studie zur Anwendung von Kaltplasma im unteren Respirationstrakt informiert worden. So zeigen die aktuellen Daten der Studie das Potenzial zur signifikanten Reduktion von Todesfällen bei der beatmungsassoziierten Pneumonie (VAP). Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, betont: "Unsere Kaltplasma-Technologie adressiert ein bislang ungelöstes Schlüsselproblem der modernen Intensivmedizin. In Deutschland werden jährlich über 480.000 Patienten künstlich beatmet, wovon bis zu 40 % eine beatmungsassoziierte Lungenentzündung mit hohem Sterberisiko erleiden. Die neuen Daten unserer Studie zeigen, dass eine frühzeitige Kaltplasma-Behandlung allein in Deutschland bis zu 6.000 Todesfälle pro Jahr verhindern kann." Tödliche Lücke in der Intensivmedizin - Kaltplasma als lebensrettender "Gamechanger"

Die beatmungsassoziierte Pneumonie (VAP) ist eine der gefährlichsten Komplikationen bei künstlich beatmeten Patienten. In bis zu 40% der Fälle tritt sie auf - mit Letalitätsraten von bis zu 50%. Besonders alarmierend ist, dass in einem Drittel der Fälle die initiale empirische Antibiotikatherapie aufgrund fehlender Resistenzinformationen versagt. Dies erhöht das Mortalitätsrisiko um 66% - mit verheerenden Folgen für die Patienten und das Gesundheitssystem insgesamt. Genau hier setzt die Kaltplasma-Technologie von Viromed an. Als nichtmedikamentöse, lokal applizierbare Therapieform entfaltet Kaltplasma seine antimikrobielle Wirkung unabhängig vom Erregertyp oder dessen Resistenzprofil - und das bereits in der besonders vulnerablen Frühphase der Infektion. Das von Viromed entwickelte Plasmagerät PulmoPlas® zeigte in vitro eine ausgeprägte antimikrobielle Wirksamkeit, ohne dabei das empfindliche Lungenepithel zu schädigen - ein Novum in der modernen Intensivmedizin. Hochrechnungen zeigen: Bei jeweils 100 beatmeten VAP-Patienten könnten durch eine frühzeitige Kaltplasmabehandlung zwei bis drei Todesfälle verhindert werden. Dies entspricht einer medizinisch wie gesundheitspolitisch signifikanten Senkung der Sterblichkeit. Sonderzulassung und beschleunigtes Verfahren sollen im Spätsommer 2025 beantragt werden

Leiterin der präklinischen Studie ist die renommierte Wissenschaftlerin Frau Prof. Dr. Hortense Slevogt von der MHH und dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI). Bereits im Spätsommer 2025 ist die Beantragung einer Sonderzulassung für die Anwendung von Kaltplasma im unteren Atemtrakt geplant. Dabei kommt ausschließlich das von Viromed entwickelte und patentierte PulmoPlas®-System zum Einsatz. Da es sich um ein innovatives physikalisches Verfahren mit hohem klinischem Bedarf handelt, strebt die Studienleiterin ein beschleunigtes Verfahren an. Weitere Informationen zur Studie sind in einer Übersicht von Prof. Dr. Hortense Slevogt verfügbar, die hier heruntergeladen werden kann. Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. www.viromed-medical-ag.de

Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de



