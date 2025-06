EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Prognose

Viromed Medical AG erwartet dynamisches Wachstum und veröffentlicht Prognose für 2025 und 2026



30.06.2025 / 15:36 CET/CEST

Viromed Medical AG erwartet dynamisches Wachstum und veröffentlicht Prognose für 2025 und 2026 Pinneberg, 30. Juni 2025 - Die Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, erwartet für die kommenden Geschäftsjahre ein dynamisches Umsatzwachstum. Konkret soll der Umsatz nach 1,37 Mio. Euro im Jahr 2024 auf rund 8 Mio. Euro bis 10 Mio. Euro im Jahr 2025 steigen und sich im Jahr 2026 auf rund 80 Mio. Euro nahezu verzehnfachen. Dabei erwartet der Vorstand für 2025 ein leicht positives Ergebnis und ab 2026 eine EBIT-Marge im deutlich zweistelligen Bereich. Während der Umsatz 2025 zu einem großen Teil aus dem operativen Geschäft der neu erworbenen Pharmedix GmbH stammen wird, tragen die neuen Produkte ViroCAP® und insbesondere PulmoPlas® zum dynamischen Wachstum im Geschäftsjahr 2026 bei. Die geplanten Umsätze basieren auf bereits bestehenden Kooperationen und Vertriebsvereinbarungen. Der geringe Umsatz 2024 von Viromed ist bedingt durch die im Juli 2024 bekanntgegebene Beendigung der Zusammenarbeit mit der terraplasma medical GmbH. Im ersten Halbjahr 2025 konnte Viromed gemäß vorläufigen Rechnungen den Umsatz 2024 bereits mehr als verdoppeln. Zudem kann das von Viromed neu entwickelte Medizinprodukt ViroCAP® voraussichtlich ab September 2025 an Kunden geliefert werden. Mitteilende Person: Viromed Medical AG

Über die Viromed Medical AG Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. www.viromed-medical-ag.de

