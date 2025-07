EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Viromed Medical AG: Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zu



29.07.2025 / 14:08 CET/CEST

Pinneberg, 29. Juli 2025 - Die Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat heute ihre ordentliche virtuelle Hauptversammlung erfolgreich durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zu. Insgesamt waren rund 53 % des stimmberechtigten Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten. Uwe Perbandt, Vorstandsvorsitzender der Viromed Medical AG: "Die breite Zustimmung unserer Aktionärinnen und Aktionäre unterstreicht das Vertrauen in unsere strategische Ausrichtung. Mit dem neuen genehmigten Kapital stärken wir unsere Handlungsfähigkeit, um Innovationen weiter voranzutreiben, neue Märkte zu erschließen und den Einsatz unserer Kaltplasmatechnologie gezielt auszubauen." Dr. Thomas Gutschlag neu in den Aufsichtsrat gewählt

Nach der Mandatsniederlegung des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Jan Delphendahl, die zum Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung wirksam wurde, wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Dr. Thomas Gutschlag neu in den Aufsichtsrat. Die Wahl von Dr. Gutschlag erfolgt bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt. In seiner konstituierenden Sitzung, die im Anschluss an die Hauptversammlung stattfand, wählte der Aufsichtsrat Dr. Gutschlag zum neuen Vorsitzenden des Gremiums. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Unternehmensführung und im Beteiligungs- sowie Finanzsektor bringt Dr. Gutschlag wertvolle Expertise für die Weiterentwicklung der Viromed Medical AG mit. Neues genehmigtes Kapital ersetzt bislang bestehendes genehmigtes Kapital

Die Hauptversammlung hat mit großer Mehrheit die Aufhebung des bislang bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 beschlossen. Damit wird der Vorstand - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28. Juli 2030 um bis zu EUR 10.125.000,00 durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen. Dieser Vorratsbeschluss dient der künftigen strategischen Flexibilität der Gesellschaft und sieht die Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses in bestimmten Fällen vor. Die entsprechende Satzungsänderung wurde ebenfalls beschlossen. Neben den personellen und kapitalseitigen Entscheidungen stand auch die mittelfristige Unternehmensstrategie im Zentrum der Hauptversammlung. Der Vorstandsvorsitzende Uwe Perbandt unterstrich in seinem Bericht die Bedeutung kontinuierlicher Innovation im Bereich der Kaltplasmatechnologie, insbesondere in der Intensivmedizin und der Infektionsprävention. Auch die Internationalisierung sowie Partnerschaften mit wissenschaftlichen Einrichtungen bleiben zentrale Wachstumshebel. Darüber hinaus stimmte die Hauptversammlung der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zu. Zudem beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre die Lenzen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen. Die Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder erhielt ebenso die Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre wie die geplante Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten sind auf der Website der Viromed Medical AG verfügbar. Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. www.viromed-medical-ag.de

Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de



