EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Vertrag/Kooperation

Exklusiver Vertrag für ViroCAP® My Plasma mit Landsberg First Class Aesthetic eröffnet Viromed Eintritt in den europäischen Kosmetikmarkt



25.04.2025 / 12:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Exklusiver Vertrag für ViroCAP® My Plasma mit Landsberg First Class Aesthetic eröffnet Viromed Eintritt in den europäischen Kosmetikmarkt Pinneberg, 25. April 2025 - Die Viromed Medical AG ("Viromed", Ticker: VMED ; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, und Landsberg First Class Aesthetic ("Landsberg"), ein führendes europäisches Unternehmen für innovative Produkte im Bereich Kosmetik und Ästhetik mit Sitz in Malta, haben einen exklusiven Vertrag zur Vermarktung von Viromeds Kaltplasma-Medizinprodukt ViroCAP® vereinbart. Landsberg erhält die exklusiven Vertriebsrechte für ViroCAP® in der kosmetischen und ästhetischen Anwendung (ViroCAP® my Plasma) in Europa. Das Unternehmen wird das mobile ViroCAP® in einem eigenen Brand und als einziges Gerät dieser Art vermarkten. Ziel der Partnerschaft ist es, in den nächsten drei Jahren 5.000 zusätzliche Geräte auf den kosmetischen Markt zu bringen, die über den Verkauf der zugehörigen Spacer langfristige Umsätze generieren. "Als ein führendes Unternehmen im Beauty-Bereich mit einem starken Netzwerk von etwa 7.500 global agierenden B2B-Kunden sowie täglich 8.000-12.000 Anwendungsanfragen eröffnet Landsberg Viromed den Eintritt in den europäischen Kosmetikmarkt", sagt Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG. "Die Kaltplasma-Technologie bietet neben dem dermatologischen Einsatz in der Human- und Veterinärmedizin auch optimale Einsatzmöglichkeiten für ästhetische Behandlungen und die klinische Hautpflege. Wir freuen uns sehr, mit dieser Partnerschaft das vielfältige Produktpotenzial von ViroCAP® weiter ausschöpfen zu können." "Viromed entwickelt innovative mobile Geräte zur Abtötung von Viren und Bakterien sowie zur Gewährleistung einer Keimfreiheit durch Kaltplasma auf höchstem Niveau. Dieses Angebot ist für uns besonders interessant, da es eine hervorragende Ergänzung für unsere Spa-Manager, Ärzte und Therapeuten darstellt und die Qualität unserer Dienstleistungen erheblich steigern kann", kommentiert Michael Landsberg, Gründer und Geschäftsführer von Landsberg First Class Aesthetic. "Bei unseren teilweise mikroinvasiven Behandlungstechniken ist die Aufrechterhaltung der Keimfreiheit von größter Bedeutung. Dies führt zu verkürzten Abheilphasen und einer schnelleren Wundheilung - ein ideales Zusatzangebot. Die Zusammenarbeit basiert auf einer soliden Grundlage und verspricht großen Erfolg." Landsberg First Class Aesthetic bedient drei unterschiedliche Kundengruppen, ästhetisch tätige Ärztinnen und Ärzte, 5-Sterne-plus-Hotels sowie hochklassige Ästhetikinstitute, und richtet sich damit an eine anspruchsvolle, global agierende B2B-Kundschaft, die First Class Produkte und Service erwartet. Über ViroCAP® ViroCAP® ist ein mobiles Medizingerät zur Behandlung von Hauterkrankungen mithilfe von kaltem atmosphärischem Plasma (KAP). Die Anwendung stimuliert zellbiologische Mechanismen und aktiviert dadurch Zellteilung, Durchblutung und Zellstoffwechsel der Haut. Gleichzeitig inaktiviert das Kaltplasma Viren, Bakterien, multiresistente Erreger sowie Pilze und damit die Ursache vieler Hauterkrankungen. ViroCAP ist leicht, handlich und akkubetrieben. Somit kann das Gerät im klinischen oder niedergelassenen Bereich, aber auch im ambulanten Dienst eingesetzt werden. Das Gerät verfügt über einen piezoelektrischen Plasmagenerator, der eine hohe Konzentration bei gleichzeitig niedrigen Temperaturen erreicht. Eine Zertifizierung von ViroCAP® als Medizinprodukt wird noch im Jahr 2025 erwartet. Über die Kaltplasma-Technologie Kaltes atmosphärisches Plasma (KAP) ist eine innovative physikalische, komplett schmerzfreie Behandlungsmethode. Die reaktiven Spezies im Kaltplasma aktivieren die Ausschüttung von Zytokinen-Proteinen, welche das Zellwachstum und die Differenzierung von Zellen regulieren. Für eine bessere Durchblutung von Hautbereichen und Wunden regt Kaltplasma die Angiogenese an, also die Gefäßbildung aus bereits vorhandenen Blutgefäßen. KAP inaktiviert zudem auf unkomplizierte und schmerzlose Weise Viren, Bakterien (einschließlich multiresistenter Erreger) und Sporen. Der Einsatz von Kaltplasma hat damit das Potenzial, zur ästhetischen Hautpflege und Hautverjüngung beizutragen, Infektionen zu reduzieren, Heilungsprozesse zu beschleunigen und den Einsatz von Antibiotika zu verringern. Über die Viromed Medical AG Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. Über Landsberg First Class Aesthetic Landsberg First Class Aesthetic ist ein führendes europäisches Unternehmen im Luxussegment für Beauty- und Kosmetikprodukte. Die Marke steht für wissenschaftlich fundierte Produktqualität, exzellenten Service und ein tiefes Verständnis für die biologischen Prozesse der Hautalterung. Mit einem klaren Fokus auf sichtbare, sichere und nachhaltige Ergebnisse vereint das Unternehmen innovative ästhetische Lösungen, hochwirksame Hautpflege und einen ganzheitlichen Ansatz für das Altersmanagement. Das internationale Forschungs- und Entwicklungsteam identifiziert weltweit wegweisende Technologien, um neue Standards in der klinischen Hautpflege zu setzen. Dabei stehen Wirksamkeit, Verträglichkeit und das sensorische Erlebnis gleichermaßen im Mittelpunkt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst erstklassige Produkte führender Hersteller und reicht von Hightech-Analysegeräten über apparative Behandlungsprodukte bis zu hochwertigen Hautpflegeartikeln und Parfum.

Kontakt Viromed Medical AG

Uwe Perbandt

Vorstand

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de Medienanfragen MC Services AG

Anne Hennecke / Dr. Kai Schmitz

E-Mail: Viromed.news@mc-services.eu

Tel.: 0211-529252-104



25.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com