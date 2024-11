Hamburg (ots) -- Geschenkideen mit Unterhaltungswert: Kino-Gutscheinboxen- Umfangreiches Programm: VAIANA 2, WICKED, KRAVEN THE HUNTER, MUFASA: DER KÖNIG DER LÖWEN, DER SPITZNAME, DIE HEINZELS - NEUE MÜTZEN, NEUE MISSION und SONIC THE HEDGEHOG 3- Mini und MaxXi Mornings: DER KLEINE EISBÄR 2, EIN WEIHNACHTSFEST FÜR TEDDY, NIKO, EIN RENTIER HEBT AB, ELLIOT, DAS KLEINSTE RENTIERBildgewaltige Animationen, explosive Action, schlagfertige Komödien und kindgerechte Unterhaltung - Weihnachten bei CinemaxX wird vieles, nur nicht langweilig. Denn die vielen Filmhighlights, die im Dezember anlaufen, versprechen Kinounterhaltung für jedes Alter - die auch in diesem Jahr wieder verschenkt werden kann: ob als klassische 2D-Gutscheinbox (mit Disney-Filmmotiven, CinemaxX-Logo oder traditionellem Weihnachtsdesign), als 15-Euro-Geschenk-Box - die allesamt auch selbst ausgedruckt werden können - oder als Kinogutscheine (im Wert von fünf und fünfzehn Euro).Unschlüssig bei der passenden Filmwahl könnten Besucher*innen dennoch sein. Denn der Dezember wartet mit einer breiten Auswahl an Filmen auf:- VAIANA 2 (jetzt im Kino)- WICKED (ab 12. Dezember)- KRAVEN THE HUNTER (ab 12. Dezember)- MUFASA: DER KÖNIG DER LÖWEN (ab 19. Dezember)- DER SPITZNAME (ab 19. Dezember)- DIE HEINZELS - NEUE MÜTZEN, NEUE MISSION (ab 24. Dezember)- SONIC THE HEDGEHOG 3 (ab 25. Dezember)Um auch die kleineren Besucher*innen für die Magie der großen Leinwand zu verzaubern, wird auch das Programm der Mini- und MaxXi Mornings festlich:MINI MORNINGS- DER KLEINE EISBÄR 2 (30. November und 01. Dezember)- EIN WEIHNACHTSFEST FÜR TEDDY (07. und 08. Dezember)- NIKO, EIN RENTIER HEBT AB (12. und 15. Dezember)- ELLIOT, DAS KLEINSTE RENTIER (21. und 22. Dezember)MAXXI MORNINGS- DER GRINCH (Animation, 21. und 22. Dezember)Abgerundet wird der winterliche Kinobesuch mit besonderen Menüs, die noch mehr Lust auf die sie begleitenden Filme machen sollen. So wird es zum Filmstart von WICKED einen grünen Limited Fanta Frozen Geschmack geben, der von ebenso grünem Popcorn begleitet wird. Zu SONIC THE HEDGEHOG 3 hingegen können sich Kinofans auf passende Menüs mit einer Auswahl an Sammelfiguren freuen und MUFASA: DER KÖNIG DER LÖWEN wird auf der limitierten Version eines metallenen Popcorneimers verewigt sein.Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHMirko Engelpresse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9588/5920073