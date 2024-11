Die Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA), Michele Bullock, sagte am Donnerstag, dass die Kerninflation in Australien "zu hoch" sei, um in naher Zukunft Zinssenkungen zu erwägen. Bullock bekräftigte laut Bloomberg, dass es noch ein langer Weg sei, bis die Preise nachhaltig auf ihr Zielniveau zurückkehren. Schlüsselzitate Die Politik muss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...