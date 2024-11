Die MicroStrategy-Aktie verzeichnet eine beeindruckende Performance mit einem Kursanstieg von etwa 148 Prozent in den vergangenen sechs Monaten. Nach der Thanksgiving-Pause an der Wall Street setzt das Wertpapier seinen Aufwärtstrend fort und verbucht im vorbörslichen Handel einen Zuwachs von fünf Prozent. Der anhaltende Höhenflug des Bitcoin, der sich der psychologisch bedeutsamen Marke von 100.000 Dollar nähert, verleiht dem Titel dabei zusätzlichen Auftrieb.

Riskante Unternehmensstrategie im Fokus

Die Transformation des einstigen Software-Unternehmens zu einem aggressiven Bitcoin-Investor zeigt sich deutlich in der Unternehmensbilanz. Mit über 300.000 Bitcoin-Einheiten hat sich MicroStrategy zu einem bedeutenden Akteur im Kryptowährungsmarkt entwickelt. Bemerkenswert ist dabei die aktuelle Bewertungsdynamik: Der Börsenwert des Unternehmens übersteigt den Wert der gehaltenen Bitcoin-Bestände um mehr als das Zweieinhalbfache, was angesichts der verhältnismäßig geringen operativen Gewinne für Diskussionen in Anlegerkreisen sorgt.

