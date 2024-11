Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, hat am Dienstag die ersten drei renovierten Gemeindebasketballplätze in der Dongdan-Basketball-Community in Peking, China, eingeweiht.

Diese Basketballplätze, die mit innovativen und fortschrittlichen Materialien gebaut wurden und deren Bodenbelag teilweise aus recyceltem Kunststoff besteht, sind Teil von Aramcos "Shoot for the Future"-Projekt zur Modernisierung von Basketballplätzen. Ziel des Projekts ist es, dem Gemeinschaftsbasketball in China neuen Schwung zu verleihen.

Das Projekt zielt auch darauf ab, die zunehmend wichtige Rolle fortschrittlicher Materialien in einer kreislauforientierten Kohlenstoffwirtschaft zu zeigen. Gleichzeitig wird das Ziel von Aramco unterstützt, Gemeinden und Jugendliche durch Sport zu fördern sowie grüne Entwicklung und Recyclingtechnologie auf ein neues Niveau zu bringen.

Nader Al-Arfaj, Managing Director in China von Aramco Asia, erklärte, dass diese Basketballplätze nicht nur eine inspirierende Geschichte darüber erzählen, wie Aramco Gemeinschaften und Einzelpersonen durch Sport stärkt, sondern auch Aramcos Innovationsführerschaft demonstrieren und verdeutlichen, wie fortschrittliche Materialien genutzt werden können, um eine bessere Zukunft zu gestalten.

"Ich denke, die Bedeutung unserer Zusammenarbeit ist sehr tiefgreifend", sagte Jian Jiang, General Manager der CBA Company, der Betriebseinheit der chinesischen Basketballliga. "Hinter dem Projekt stehen viele Bedeutungen, darunter Hightech-Content, Innovation, soziale Verantwortung, Kreislaufwirtschaft und viele andere moderne Konzepte. In der Tat hat dieses Projekt die Fans stark inspiriert."

Xiaochuan Zhai, ein chinesischer Spitzenbasketballspieler, sagte, der Boden habe mehr maschenartige Löcher, "so dass das Wasser nach einem Regen schnell abfließt, was ihn besser macht als die früheren Böden."

Hansen Yang, ein talentierter junger chinesischer Spieler sagte: "Die Farbe des Platzes ist sehr hell, und die Rebound- und Anti-Rutsch-Effekte sind sehr gut, so dass es angenehmer ist, darauf zu spielen."

Um dieses Projekt zu verwirklichen, arbeitete Aramco eng mit seiner Chemiesparte SABIC und Enlio zusammen, dem exklusiven Lieferanten für 3x3-Basketballböden bei den Olympischen Spielen in Tokio und Paris. "Im Zentrum dieser Basketballplätze steht ein professioneller Bodenbelag, der aus recycelten Materialien besteht", fügte Al-Arfaj hinzu.

Aramco betonte, dass das Unternehmen weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten werde, um das Ziel zu erreichen, Basketballplätze im ganzen Land zu bauen.

Al-Arfaj sagte: "Ich denke, wir alle werden diese Plätze äußerst beeindruckend finden, und wir freuen uns, dass die Gemeinde viele Jahre lang von diesen Plätzen profitieren wird."

