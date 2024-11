EQS-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Personalie

publity AG: Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat



29.11.2024 / 15:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

publity AG: Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat Frankfurt am Main, 29. November 2024 - Der Aufsichtsrat der publity AG ("publity", ISIN DE0006972508) hat heute mit Wirkung zum 01.12.2024 Thomas Olek zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Thomas Olek ist über die Olek Capital GmbH größter Gesellschafter von publity und war zudem von 2002 bis 2022 bereits CEO des Unternehmens. Als künftiger Vorstand wird Thomas Olek die Neupositionierung und Transformation der Gesellschaft gestalten. Der bisherige publity-CEO Frank Schneider wird mit dem Auslaufen seines Vorstandsvertrags zum 30. November 2024 aus dem publity Vorstand ausscheiden. Auch wird der Finanzvorstand Stephan Kunath zum 31. Dezember 2024 aus dem publity-Vorstand ausscheiden. Frank Schneider und Stephan Kunath werden in der publity Gruppe weiterhin andere Aufgaben wahrnehmen. Zudem hat Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Holger Till die Gesellschaft darüber informiert, dass er sein Mandat im publity-Aufsichtsrat zum 31. Dezember 2024 aus persönlichen Gründen niederlegen wird. publity wird zeitnah vom Amtsgericht Frankfurt am Main entsprechend ein neues Aufsichtsratsmitglied bestellen lassen. Hierfür wird publity Frank Schneider vorschlagen. Frank Schneider plant zudem, sich auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens den Wahlen zum Aufsichtsrat zu stellen.



Ende der Insiderinformation



29.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com