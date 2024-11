Original-Research: Havila Kystruten AS - von Montega AG

29.11.2024 / 15:56 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu Havila Kystruten AS



Unternehmen: Havila Kystruten AS

ISIN: NO0011045429



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.11.2024

Kursziel: 2,50 NOK

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Solide Q3-Performance und erste kurz- und mittelfristige EBITDA-Guidance bestätigen unseren Investment Case



Havila hat am Mittwoch nach Börsenschluss solide Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht, die zwar leicht hinter unseren Erwartungen zurückblieben, aber unsere Einschätzung eines äußerst attraktiven Investment Case bekräftigten.



[Tabelle]



Der Umsatz belief sich im dritten Quartal auf 464,1 Mio. NOK, was einem Anstieg von 105,2% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies ist auf eine höhere Auslastung (78%/+8PP yoy), höhere Kabinenpreise (5.200 NOK/+30% yoy) und höhere Bordumsätze pro Passagier (770 NOK/+11% yoy) zurückzuführen. Hinzu kamen die gestiegenen staatlichen Einnahmen aufgrund des Betriebs aller vier Schiffe im Quartal. Wir hatten eine leicht höhere Auslastung (80%) erwartet, was die Abweichung zu unseren Projektionen erklärt, sind jedoch sehr zufrieden mit der Entwicklung der KPIs, da sie eine kontinuierliche Verbesserung in den letzten Quartalen zeigen.

Die operativen Verbesserungen sind zudem der Haupttreiber des signifikanten Ergebnissanstiegs, der zu einem EBITDA von 127,6 Mio. NOK und einer Marge von 27,5% führte. Die Abweichung zu unseren Schätzungen resultiert aus den leicht niedrigeren als erwarteten Umsätzen und höheren Personalkosten aufgrund von Lohnerhöhungen, die rückwirkend im dritten Quartal wirksam wurden.



Ermutigende Guidance: Neben detaillierteren Angaben zur KPI-Entwicklung in der Präsentation im Rahmen des Earnings Calls sind wir über die konkrete EBITDA-Guidance für 2024 (~200 Mio. NOK), 2025 (400-500 Mio. NOK) und 2026 (600-800 Mio. NOK) erfreut, die unseren Investment Case unterstützt. Der erhebliche Ergebnisanstieg soll hauptsächlich durch Umsatzwachstum erzielt werden, das überwiegend auf höhere Durchschnittspreise von 20-30% im Jahr 2025 zurückzuführen ist. Etwa ein Drittel dieses Wachstums wird durch den Abbau von umgebuchten Reisen aus vorherigen Stornierungen generiert, während der Rest aus generellen Preissteigerungen für das preisgekrönte Produkt stammt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Auslastung im nächsten Jahr zwischen 75%-80% liegen wird. Dies ist hauptsächlich auf ein verbessertes Yield-Management auf der südlichen Route zurückzuführen, welches sich bereits in der gebuchten Kapazität (41%) für 2025 zeigt. Ab 2026 plant das Unternehmen, noch stärker von den flexiblen Reisedauern zu profitieren, die spannende kommerzielle Chancen für Kunden mit einer höheren Zahlungsbereitschaft bieten. Zudem ist das Management zuversichtlich, dass die signifikanten operativen Verbesserungen, die wertberichtigte Bilanz (Schiffsmarktwert ca. 700 Mio. EUR vs. Bilanzwert von 356 Mio. EUR) und erste Signale von interessierten Parteien den Weg für eine erfolgreiche Refinanzierung der Hauptkreditfazilität bis spätestens Q3 2025 ebnen werden.

Fazit: Wir haben unsere Schätzungen leicht angepasst, um die leicht schwächere Entwicklung in Q3 sowie die Guidance zu reflektieren. Wir erachten den Investment Case weiter als äußerst attraktiv und bekräftigen daher unser Kursziel sowie das Rating und fühlen unsere Auffassung dadurch unterstützt, dass zwei der größeren institutionellen Investoren im Laufe des Jahres ihre Anteile an Havila deutlich erhöht haben.



