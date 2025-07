Original-Research: Havila Kystruten AS - von Montega AG



21.07.2025 / 10:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Havila Kystruten AS Unternehmen: Havila Kystruten AS ISIN: NO0011045429 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.07.2025 Kursziel: 2,30 NOK Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA

Zwischenfinanzierung schafft Flexibilität für langfristige Lösungen - Preview Q2: KPIs deuten auf solide Entwicklung hin



Havila gab am 10. Juli nach Börsenschluss bekannt, dass eine Vereinbarung zur Verlängerung der Laufzeit der ausstehenden Anleihe um sechs Monate zu angepassten Konditionen getroffen wurde. Auf Basis der veröffentlichten Kennzahlen für das zweite Quartal erwarten wir eine deutliche positive Entwicklung bei Umsatz und EBITDA, deren Veröffentlichung für den 28. August vorgesehen ist.



Refinanzierung: Im Rahmen der überarbeiteten Vereinbarung wurde die Fälligkeit der Anleihe um sechs Monate verlängert - von Juli 2026 auf Januar 2027. In den ersten fünf Monaten wird der Zinssatz auf 6,5% gesenkt, im Anschluss auf das ursprüngliche Niveau wieder angehoben. Darüber hinaus hat das Unternehmen die bis Januar 2026 geltende Call-Prämie beglichen. Dies ermöglicht eine vorzeitige Rückzahlung der Anleihe innerhalb des initialen Zeitraums ohne erneute Kosten. Nach der Anfangsphase gilt eine Standard-Call-Struktur mit einer Call-Prämie von 101,5%. Die refinanzierte Anleihe hat nun einen Nennbetrag von 326 Mio. EUR, der Gebühren, aufgelaufene Zinsen und die Call-Prämie umfasst. Zusätzlich wurden die Covenants angepasst, um mehr Spielraum im Einklang mit den aktuellen Projektionen des Unternehmens zu schaffen. Insgesamt bieten die überarbeiteten Bedingungen HKY mehr Flexibilität, um eine alternative langfristige Finanzierungslösung zu finden und das operative Wachstum zu stützen.



Obwohl der neue Nennwert von 326 Mio. EUR durch Call-Prämie, aufgelaufene Zinsen und Gebühren etwas höher ist als ursprünglich erwartet, bietet die Verlängerung wertvolle Zeit, die zu einer besseren Refinanzierung führen könnte. Durch die Verschiebung kann das Unternehmen die Ergebnisse von Q2 und möglicherweise sogar Q3 in die Beurteilung des LTM-EBITDA für die neue Finanzierung einbeziehen. Dies wird voraussichtlich das Kreditprofil des Unternehmens erheblich stärken und die Bedingungen für eine langfristige Finanzierung verbessern. Hierbei ist zu bedenken, dass das Unternehmen zusätzliche Kapazitäten für den neuen Konzessionszeitraum beantragen möchte.



Preview Q2: Diese Woche veröffentlichte das Unternehmen KPIs für den letzten Monat des zweiten Quartals mit Auslastungen von 69% im April, 77% im Mai und 76% im Juni. Während Juni das Vorjahresniveau erreichte, lagen April und Mai darüber. Noch bedeutender: Kabinenpreise und Ticketerlöse stiegen in allen drei Monaten um über 20%, was unser Vertrauen in die Q2-Prognosen von 452,5 Mio. NOK Umsatz (+22,5% YoY) und 105,5 Mio. NOK EBITDA (+80,8% YoY) stärkt. Bereits 65% der Kapazität für 2025 sind gebucht, was 87% des Jahresziels entspricht - ein solides Fundament, auch wenn unsere Prognose für das zweite Halbjahr weitere Verbesserungen erfordert.



Fazit: Wir sehen die Änderung der aktuellen Finanzierungsvereinbarung als nettopositiv für das Unternehmen, da wir glauben, dass die meisten der im neuen Nennbetrag enthaltenen Kosten auch im ursprünglichen Finanzierungsplan im dritten Quartal angefallen wären. Wir erwarten weiterhin, dass sich das überlegene Produkt von Havila mit der Zeit durchsetzen wird und glauben an die Fähigkeit des Unternehmens, die Rentabilität in Zukunft weiter zu verbessern. Daher bekräftigen wir unser Kauf-Rating und unser Kursziel von 2,30 NOK.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet_NEU



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com