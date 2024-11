Köln - Die Komikerin Cordula Stratmann könnte sich vorstellen, wieder als Annemie Hülchrath aufzutreten. "Ich würde einer Einladung folgen, wenn jemand fragte: Willste nochmal", sagte sie der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe)."Also, wenn Annemie und Horst Schlämmer sich treffen sollten, würde ich diese Einladung annehmen", so die 61-Jährige weiter. Annemie Hülchrath war eine Kunstfigur, die große Popularität durch Auftritte in der WDR-Sendung "Zimmer frei" und eigene Talkshows erlangte.Seit einigen Jahren tritt Stratmann nicht mehr in dieser Rolle auf. "Ich liebe Annemie Hülchrath aber noch heute", sagte Stratmann. "Annemie und Horst, da würde ich schwach."Cordula Stratmann wurde als Komikerin und Schauspielerin bekannt. Außerdem führt sie eine Praxis für Familientherapie in Köln. Zuletzt veröffentlichte sie das Buch "Wo war ich stehen geblieben?"