Die TeamViewer-Aktie zeigte am Handelstag eine positive Entwicklung und verzeichnete einen Anstieg von 0,6 Prozent auf 11,48 Euro im XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich auf knapp 50.000 Aktien, wobei das Tageshoch bei 11,49 Euro lag. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund der jüngsten Quartalsergebnisse, die eine deutliche Verbesserung aufzeigen: Der Gewinn je Aktie stieg im dritten Quartal 2024 auf 0,25 Euro, was einer signifikanten Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,16 Euro entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und erreichte 168,68 Millionen Euro, ein Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Analysteneinschätzungen und Kurspotenzial

Die Analysten sehen für die TeamViewer-Aktie noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 16,71 Euro liegt die Erwartung deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Allerdings bleibt der Weg zum 52-Wochen-Hoch von 15,26 Euro, das am 7. Februar 2024 erreicht wurde, noch weit. Um dieses Niveau wieder zu erreichen, müsste die Aktie um knapp 33 Prozent zulegen.

