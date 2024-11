Zürich - Am Devisenmarkt verläuft der Handel am Freitag über weite Strecken in ruhigen Bahnen. Die Kurse bewegen sich zwar, notieren aber im Vergleich zum Vortag insgesamt nur wenig verändert. Der US-Dollar hat gegenüber dem Franken seit dem Morgen zwar leicht hinzugewonnen, kostet aber aktuell mit 0,8626 Franken etwa gleich viel wie am Vorabend (0,8630). Dies dürfte zu einem Grossteil an «Thanksgiving» liegen. Am Vortag wurde in den USA das Erntedank-Fest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...