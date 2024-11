Der Finanzsektor setzt zunehmend auf Batteriespeicher, aber transparente Regelungen sind notwendig, um die Investitionen am Laufen zu halten. Dies war eine der durchschlagenden Botschaften des 2. BVES Investor Summit. von ESS News Infrastrukturinvestoren sind an stabile Einnahmen gewöhnt, aber für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) bedeutet eine hohe Volatilität ein hohes Potenzial, und es gibt noch einiges zu tun, um beides miteinander in Einklang zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass Finanziers zunehmend an der Unterstützung von Batteriespeichern interessiert sind. Da es sich bei Batteriespeicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...