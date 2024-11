Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag etwas fester beendet. Die Kursentwicklung war, wie schon während der gesamten Woche, von einem Auf und Ab in meist relativ geringen Spannen geprägt. Dabei wurde der Markt einmal mehr von den nachgebenden defensiven Schwergewichten etwas gebremst. Als diese ihre Verluste eindämmten bzw. gar ins Plus drehten, setzte sich auch beim SMI eine klar positive Tendenz durch. Auf Wochensicht zeigt ...

