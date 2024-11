ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach einem Kapitalmarkttag von Hindustan Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Unilever plane eine Verdoppelung seiner Aktivitäten in Indien und signalisiere damit eine verstärkte Priorisierung des Landes, das nach den USA das zweitwichtigste Land des Konsumgüterkonzerns sei, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2024 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2024 / 15:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B10RZP78