NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Dank unternehmensspezifischer Faktoren dürften sich die Schweizer im kommenden Jahr positiv von der Bankenbranche abheben, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufwärtspotenzial erwartet sie aus einem besseren US-Vermögensverwaltungsgeschäft. Zudem geht sie davon aus, dass Regulierungsbestimmungen wie etwa höhere Kapitalanforderungen, die ein Einspringen des Staates bei Schwierigkeiten unnötig machen sollen, im Laufe des kommenden Jahres außer Kraft gesetzt werden könnten./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2024 / 11:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2024 / 11:29 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0244767585