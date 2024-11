DJ EU genehmigt Lufthansas Zugeständnisse für ITA-Einstieg

DOW JONES--Die Lufthansa hat für die Übernahme von ITA Airways die letzte Hürde der EU genommen. Die EU-Kommission hat die Konkurrenten Easyjet, International Airlines Group (IAG) und Air France-KLM als passende Profiteure der Zugeständnisse der Lufthansa genehmigt. Diese Genehmigung der EU war die noch letzte Bedingung für den Lufthansa-ITA-Deal aus Sicht Brüssels. Die Transaktion könne nun umgesetzt werden, so die Kommission.

Lufthansa hatte vorgeschlagen, dass Kurzstrecken aus Rom oder Mailand und bestimmten Flughäfen in Zentraleuropa für Easyjet verfügbar gemacht werden. Die Billigfluglinie soll außerdem bestimmte Slots am Mailänder Flughafen Linate erhalten. Bei Langstreckenflügen sollen IAG, Muttergesellschaft von British Airways und Iberia, und Air France in den Genuss der Zugeständnisse kommen.

Die Brüsseler Kartellwächter hatten die Übernahme der Kontrollmehrheit an ITA durch die Lufthansa und den italienischen Staat im Juli vorläufig unter der Bedingung genehmigt, dass eine Reihe von Auflagen eingehalten wird.

November 29, 2024

