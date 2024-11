Die Modine Manufacturing Aktie verzeichnet eine kontinuierliche positive Entwicklung am Kapitalmarkt. Der Aktienkurs des Wärmetechnik-Spezialisten erreichte am 29. November einen Stand von 128,55 EUR, was einem Tagesplus von 1,26 Prozent entspricht. Die bemerkenswerte Monatsentwicklung von plus 16,62 Prozent unterstreicht den aktuellen Aufwärtstrend des Unternehmens, das inzwischen eine Marktkapitalisierung von 6,8 Milliarden EUR aufweist.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens zeigen eine solide Geschäftsentwicklung. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,13 für das laufende Jahr 2024 und einem Cash-Flow pro Aktie von 4,09 EUR präsentiert sich der Anbieter von technischen Wärmeübertragungssystemen in stabiler Verfassung.

