Dem Dax gelang ein spektakuläres Wochenfinale. Nachdem sich die Handelswoche bis dahin etwas zäh gestaltete, setzte sich der Index am Freitag (29. November) in Bewegung. Die Rückkehr über die 19.600 Punkte bringt den Dax nun für die kommende Handelswoche in eine exzellente Ausgangsposition. Fällt gleich zu Wochen- bzw. Monatsbeginn der Dax-Rekord? Die nächsten Handelstage werden zudem mit zahlreichen Konjunkturdaten gespickt sein. Kurzum. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...