Köln - Am 14. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 beim 1. FC Köln mit einem 2:2 unentschieden gespielt, und damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze liegen lassen.Jessic Ngankam brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung, Tim Lemperle konnte in der 48. Minute für die Geißböcke ausgleichen. Nachdem Hannovers Max Christiansen in der 54. Minute vom Platz geschickt wurde, ging es in der Schlussphase heiß her. Kölns Damion Downs drehte die Partie mit seinem Treffer in der 81. Minute zunächst, ein von seinem Teamkollegen Florian Kainz in der 86. Minute fabriziertes Eigentor brachte den erneuten Ausgleich.Die 96er sind damit auf Platz drei, punktgleich mit dem davor liegenden 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC auf Rang vier, der sein 14. Spiel aber noch vor sich hat. Köln rutscht auf Position sechs.In den beiden parallel ausgetragenen Partien gewann der Spitzenreiter SC Paderborn 07 beim SV 07 Elversberg 3:1, Eintracht Braunschweig und Jahn Regensburg trennten sich torlos 0:0. Am Abend treffen noch Darmstart 98 und Preußen Münster aufeinander.