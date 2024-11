Die Private-Equity-Gesellschaft KKR & Co. Inc. verzeichnet Ende November 2024 eine bemerkenswerte Marktposition mit einer Marktkapitalisierung von 136,9 Milliarden Euro. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 153,96 Euro, was einer beeindruckenden Jahresperformance von +139,53 Prozent entspricht. Die positive Entwicklung spiegelt sich besonders in der starken Monatsperformance wider, die ein Plus von knapp 20 Prozent aufweist.

Anstehender Konferenzauftritt

Am 10. Dezember 2024 wird KKR an der Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference teilnehmen. Die Gesellschaft setzt dabei ihre konstante Dividendenpolitik fort, mit einer vierteljährlichen Ausschüttung von 0,17 USD, die zuletzt Anfang November 2024 erfolgte.

