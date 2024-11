Am gestrigen Black Friday ereignete sich die wohl spektakulärste Schnäppchenjagd des Jahres und auch an der Börse herrschte Kauflaune. In den USA fand zwar nur ein verkürzter Handel statt. Dennoch konnte der Dow Jones zeitweise oberhalb von 35.000 Punkten neue Rekorde aufstellen. Hierzulande ging es mit dem Dax um rund ein Prozent aufwärts. Die gute Stimmung half den Anlegerinnen und Anlegern dabei, über manche bedenkliche Entwicklung großzügig hinwegzusehen.Anzeige:Nur kurz vor dem Ende der Friedenspflicht zeichnet sich bei ...

