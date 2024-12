Düsseldorf - FDP-Chef Christian Lindner wird mitten in der seit Jahren größten Krise seiner Partei Vater. Die Fernsehjournalistin Franca Lehfeldt und er erwarten ihr erstes Kind, hieß es am Samstag aus informierten Kreisen.Während Lindner die Familienangelegenheit zunächst nicht kommentieren wollte, kamen noch am Samstagabend Gratulationen unter anderem von Ex-Justizminister Marco Buschmann, der als neuer FDP-Generalsekretär im Gespräch ist. Er schrieb auf Twitter/X: "herzlichen Glückwunsch dazu, dass Ihr bald zu Dritt seid! Wie schön!" Lehfeldt soll sich in der Öffentlichkeit bereits mit Babybauch gezeigt haben.Der 45-jährige Lindner und die zehn Jahre jüngere Lehfeldt hatten 2022 unter großem Promi-Auflauf auf Sylt geheiratet. Auf der Gästeliste standen damals unter anderem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz - Letzterer reiste sogar mit dem eigenen Flugzeug an.