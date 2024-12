Die Kemira Oy verzeichnet aktuell erhebliche Produktionsausfälle aufgrund eines landesweiten politischen Streiks in Finnland. Der Chemiekonzern, der sich auf Wasserchemie spezialisiert hat, musste mehrere Produktionslinien vorübergehend stilllegen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der am 30. November bei 18,60 EUR notierte und im vergangenen Monat einen Rückgang von 4,20 Prozent verzeichnete.

Anstehender Auftritt bei Investorenkonferenz

Am 3. Dezember wird Kemira an der Berenberg European Conference teilnehmen. Diese Präsenz kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, nachdem das Unternehmen erst kürzlich seine zweite Dividendenzahlung für 2024 in Höhe von 0,34 EUR je Aktie ausgeschüttet hat.

Anzeige

Kemira-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kemira-Analyse vom 1. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Kemira-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kemira-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Kemira: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...