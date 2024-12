Auch an der Börse liegen die besten Chancen oft näher als gedacht und abseits des Mainstreams! Im wO-Heimspiel stellt die Redaktion regelmäßig spannende Anlagechancen aus der Welt der Nebenwerte vor.Die Baumarkt-Holding Hornbach hat am Freitag einen Kursrutsch erlebt, der die Anleger auf dem falschen Fuß erwischte. Nach einer leicht gesenkten Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr stürzten die Aktien zeitweise auf 69 Euro ab - der tiefste Stand seit Ende März. Trotz eines soliden Jahresstarts und Höchstkursen von 88 Euro im September bleibt 2024 nun ein Plus von rund elf Prozent. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende November spürte Hornbach die zurückhaltende Konsumlaune der …